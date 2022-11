Así fue la conferencia de Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá

Live Blog Post

Error de Ramos

"No estoy para juzgar para un jugador con el que puedo contar en el futuro, yo me debo al jugador, apoyarlo en las buenas y en las malas. No le puedo dar la espalda. Analizamos todos en las charlas todo lo que quiero de ellos. "Ramos cometió un par de errores pero más adelante lo necesito, tengo que ayudarle a corregir". "Si a la primera le damos "palo", a la próxima no lo hará bien por "miedo".