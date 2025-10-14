Cecilio Waterman: "Esperamos estar a la altura la última fecha en noviembre"

El delantero del Coquimbo Unido del fútbol chileno Cecilio Waterman brindó declaraciones en zona mixta, dejando claro que el grupo de la selección de Panamá espera estar a la altura para el mes de noviembre en la siguiente fecha de las eliminatorias Concacaf.

"Hemos tenido situaciones de goles para marcar, también contra El Salvador, claro, estos partido se ganan con goles pero no se nos dio, sacamos de 6 puntos 4 y esperamos estar a la altura en noviembre para sacar los 6 puntos", mencionó el experimentado atacante de 34 años de edad.

"Creo que la sensación es buena, porque no podemos estar negativos allá adentro. Tenemos que tener esa energía buena, que cuando los tipos vayan para su equipo vengan positivos para noviembre para poder sacarlo todo, que es lo que queremos todos para llegar al mundial", añadió.

"El empuje de ganarlo aquí en casa, creo que sabemos que tenemos que corregir eso, tener más paciencia. Vamos a tener que corregir las cosas para mejorar, lo que queremos es mejorar en todos los aspectos para llegar a noviembre y poder clasificar", destacó Waterman, quien sumó minutos en la segunda mitad ante Surinam.

"Vamos a seguir luchando para clasificar", finalizó el goleador panameño.