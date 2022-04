Christian Núñez explica lo sucedido con los jugadores del Tauro FC

Tauro FC no da permiso a sus jugadores para amistoso con la Selección

Christian Núñez de FEPAFUT aclaró que hace tres semanas, el Tauro FC estaba anuente del llamado de los jugadores, ya que se les estaba emitiendo Visa a los Preseleccionados.

"Los clubes están anuentes que los jugadores podrían ser llamados a la concentración para el amistoso ante El Salvador. El cuerpo técnico entrega un pre listado para emitir las Visas de esos jugadores, el club está anuente que a los jugadores se les está sacando Visa hace tres semanas", comentó Christian Núñez a Deportes RPC.

El Director de Selecciones describió desde su llamada a los directivos del Tauro FC, hasta el momento en el que el club toma la decisión de no prestar jugadores a la selección de Panamá. La razón de los 'Toros de Pedregal' sería que están jugando las últimas fechas de la ronda regular del Torneo Apertura 2022 de la LPF Tigo.

"Es importante que se sepa que yo me pongo en contacto con el Sr. Álvaro Vargas, solo para confirmar que recibió la convocatoria o si está de acuerdo. Dijo, Ok me parece que para ser el final de la temporada, no es el mejor escenario, sin embargo no hay ningún problema. Luego tomé la decisión de contactar a los jugadores para informarles dónde presentarse el jueves y una hora después recibo llamada de otro directivo dónde me dice que en una reunión interna decidieron no ceder a los jugadores".

Christian Núñez mencionó que el Tauro FC, después quería prestar a dos jugadores y que dos se quedarán para la jornada del fin de semana, sin embargo ya el cuerpo técnico había decidido desconvocar a los jugadores.

"Se había hablado posteriormente que el club iba a ceder a dos y los otros se quedaran, pero ya teníamos estipulado que se desconvocaron", concluyó Núñez.