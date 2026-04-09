Clasificatoria Concacaf W: Partidos para hoy jueves 9 de abril

Clasificatoria Concacaf: Partidos para hoy jueves 9 de abril FOTO: FPF

La fecha internacional femenina de la FIFA del mes de abril entra en escena en CONCACAF, cuando la Selección de Panamá Femenina salte al terreno de juego en Penonomé para enfrentar a Aruba en un duelo correspondiente a la primera fase de la Clasificatoria CONCACAF W.

Los encuentros decisivos del mes determinarán a los seis ganadores de grupo que avanzarán al Campeonato W de Concacaf 2026, el cual contará con ocho selecciones.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse