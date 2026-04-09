Clasificatoria Concacaf Marea Roja -  9 de abril de 2026 - 10:30

Clasificatoria Concacaf W: Partidos para hoy jueves 9 de abril

Repasa los partidos que se disputarán hoy jueves, 9 de abril en la primera fase de la Clasificatoria CONCACAF W.

Clasificatoria Concacaf: Partidos para hoy jueves 9 de abril

Clasificatoria Concacaf: Partidos para hoy jueves 9 de abril

FOTO: FPF

La fecha internacional femenina de la FIFA del mes de abril entra en escena en CONCACAF, cuando la Selección de Panamá Femenina salte al terreno de juego en Penonomé para enfrentar a Aruba en un duelo correspondiente a la primera fase de la Clasificatoria CONCACAF W.

Los encuentros decisivos del mes determinarán a los seis ganadores de grupo que avanzarán al Campeonato W de Concacaf 2026, el cual contará con ocho selecciones.

Panamá llega a esta instancia final de la primera fase ubicada en el segundo lugar del Grupo E, pero con un partido menos que Cuba, el líder transitorio, por lo que la clasificación a la Fase Final depende 100% de la Selección Nacional.

Partidos para hoy jueves, 9 de abril - Clasificatoria CONCACAF W

  • Panamá vs Aruba - Estadio Universitario, en Penonomé (7:00 pm) en vivo por la señal de RPC
  • Haití vs Anguila - Estadio Stade Roger Zami (7:00 pm)

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