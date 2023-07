Copa Oro 2023: Reacción de la prensa internacional a la goleada de Panamá

Ficha técnica del partido

Panamá: Orlando Mosquera; Édgar Bárcenas, Harold Cummings (R, Miller, 85), Andrés Andrade, Fidel Escobar, Éric Davis; Aníbal Godoy (J. Welch, 82), Adalberto Carrasquilla (C. Martínez, 70) Alberto Quintero (C. Yanis, 70), Ismael Díaz (C. Waterman, 70), José Fajardo.

Estadísticas del partido

PAN QAT

11 Tiros 3

16 Faltas 7

64% Posesión 36%

3 Tiros de esquina 5

622 Pases 312

Los dirigidos por Thomas Christiansen se medirán en semfinales ante el ganador de la llave entre Estados Unidos y Canadá.

Reacción de medios internacionales

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1677845168706166784%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false GOLEADA Y PASAJE A SEMIFINALES No hubo equivalencias en los Cuartos de Final de la Copa Oro y Panamá venció a Qatar por 4-0 Barcenas y HAT-TRICK de Ismael Díaz Espera por el ganador de Estados Unidos vs. Canadá La #GoldCup, por #StarPlusLA pic.twitter.com/oeS4gjndfl — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNDeportes%2Fstatus%2F1677845029077893121%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¡Panamá derrota 4-0 a Qatar y avanza a las semifinales de la Copa Oro! . pic.twitter.com/zr4I761ln5 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 9, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTodoConcacaf%2Fstatus%2F1677846975578865665%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false PANAMÁ IMPARABLE

GOLD CUP 2023



Panamá gana con una goleada de 4 Goles y avanza a las Semifinales de la Copa Oro 2023. El Equipo Invitado Qatar queda Eliminado como representación de la Confederación Asiática AFC.



Panamá esperará rival de la llave de USA vs Canadá pic.twitter.com/U1eC0DDUGk — CONCACAF Zone (@TodoConcacaf) July 9, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFOXDeportes%2Fstatus%2F1677844474456670208%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¡Goleada de Panamá!



La Selección Panameña no tuvo problemas para eliminar a Catar y avanzar a las semifinales de la #CopaOro. pic.twitter.com/i3wffTaVyd — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 9, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffernandopalomo%2Fstatus%2F1677844563543613441%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Panamá es semifinalista. Futbolistas muy buenos bajo una guía fantástica. — Fernando Palomo ESPN® (@fernandopalomo) July 9, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCanal4TCS%2Fstatus%2F1677869758681677824%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Panamá arroyó a Qatar y se queda con el boleto a semis de Copa Oro. https://t.co/YGg9milppE — Canal 4. (@Canal4TCS) July 9, 2023