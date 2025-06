Copa Oro 2025: Thomas Christiansen confirma la baja de dos delanteros y llama a dos jóvenes

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá , confirmó que los delanteros José Fajardo y Cecilio Waterman no estarán en la Copa Oro 2025 por lesión y también hizo oficial que llamó a Gustavo Herrera, joven atacante que destacó en el Torneo Maurice Revello 2025 y a Kahiser Lenis.

"Cecilio tiene una lesión en el sóleo, grado 2 y eso lo descarta para la Copa Oro", añadió.

Dos jóvenes estarán en la Copa Oro 2025

El hispano danés llamó a Gustavo Herrera (19 años), quien jugó en el Puebla de la Liga MX Sub-23 y también a Kahiser Lenis (23 años) de los Jaguares de Córdoba del fútbol colombiano.

"Para no forzar a ninguno de los dos, he llamado a Gustavo Herrera que llega mañana a las 6:00 pm y a Kahiser Lenis, que se va a incorporar y le he dado un permiso para que juegue los partidos de playoffs", finalizó.

Panamá debutará ante Guadalupe en la Copa Oro 2025, duelo a disputarse el 16 de junio a las 6:00 pm en el Dignity Health Tennis Center.