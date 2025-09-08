Cristian Martínez no podrá jugar en el Panamá vs Guatemala

La selección de Panamá tendrá una baja importante para el duelo ante Guatemala en las eliminatorias Concacaf en el estadio Rommel Fernández y se trata de Cristian Martínez .

El jugador panameño recibió una tarjeta amarilla en el partido ante Surinam y ya tenía una anterior en el partido de Belice de la fase anterior y al ser acumulativas no podrá estar disponible.

Thomas Christiansen no informó en conferencia de prensa esta baja, solo la de Edgardo Fariña, por lo que ha sido toda una sorpresa horas previas al arranque de este encuentro.

Cristian Martínez, baja sensible para Panamá

Guatemala llegará al estadio Rommel Fernández para medirse a Panamá en busca de los puntos para clasificar al Mundial 2026 de la FIFA.