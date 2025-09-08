MAREA ROJA Marea Roja -  8 de septiembre de 2025 - 19:23

Cristian Martínez no podrá jugar en el Panamá vs Guatemala

Cristian Martínez no estará en el duelo de la selección de Panamá ante Guatemala en las eliminatorias Concacaf.

Cristian Martínez no podrá jugar en el Panamá vs Guatemala

Cristian Martínez no podrá jugar en el Panamá vs Guatemala

FOTO: FPF

La selección de Panamá tendrá una baja importante para el duelo ante Guatemala en las eliminatorias Concacaf en el estadio Rommel Fernández y se trata de Cristian Martínez.

El jugador panameño recibió una tarjeta amarilla en el partido ante Surinam y ya tenía una anterior en el partido de Belice de la fase anterior y al ser acumulativas no podrá estar disponible.

Thomas Christiansen no informó en conferencia de prensa esta baja, solo la de Edgardo Fariña, por lo que ha sido toda una sorpresa horas previas al arranque de este encuentro.

Cristian Martínez, baja sensible para Panamá

Guatemala llegará al estadio Rommel Fernández para medirse a Panamá en busca de los puntos para clasificar al Mundial 2026 de la FIFA.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Guatemala

Thomas Christiansen: "Fue decisión de los jugadores no hablar con la prensa para enfocarnos en el partido ante Guatemala"

Edgardo Fariña será baja para el duelo ante Guatemala por lesión

Recomendadas

Últimas noticias