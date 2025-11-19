¿Cuándo será el Sorteo al Mundial 2026 donde participará Panamá?

La selección de Panamá estará en el Mundial 2026, será su segunda participación en la historia en Copas del Mundo de la FIFA y se prepara para conocer a sus rivales.

El Sorteo para el Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington desde las 12:00 md a través de la señal de RPC Deportes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

México será A1, Canadá B1 y USA C3, por ser anfitriones de esta Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cómo será el Sorteo al Mundial 2026?

Panamá está ubicado en el bombo 3, en un Mundial que por primera vez en la historia será de 48 selecciones, de las cuáles estarán divididas en 12 grupos de 4 equipos.

No puede existir enfrentamientos entre rivales de la misma confederación con excepción de Europa, en cuatro grupos habrá dos equipos europeos.

El repechaje se jugará en la fecha FIFA de marzo de 2026, seis equipos de diferentes confederaciones competirán por dos plazas y en UEFA hay espacio para 4 cupos más.