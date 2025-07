Panamá perdió el partido con resultado 1-0, con un gol de Miguel Zapata sobre el minuto 88', la selección jugó de tú a tú con este rival y esto fue producto de una gran emoción del pueblo panameño que se fue a celebrar como si fuera una victoria.

David Samudio habla sobre el nacimiento del Jingle de la "Marea Roja"

El periodista David Samudio recordó este momento en el programa A La Candela y señaló que eso fue espontaneo, que recuerda que Jossy Mata, el productor les hizo un llamado y se grabó un dos días".

"Dijimos porque no hacemos Tiempo Extra antes del juego de 3 a 4 pm y era la antesala del Panamá vs México, vino Mata y dijo vamos a grabar en el Rommel, usaron 20 manes y pusieron toma cerrada y con una grabadora ponían la canción, Mata le pidió a Rubén Pinzón días previos un audio de narración y me llamaron a mi para aparecer en el vídeo y grabamos y pam, pam, pam y en uno o dos días ya estaba".