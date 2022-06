Deysiré Salazar: "Mi deseo es llegar al mundial".

Competencia

“Somos un grupo bastante unido que trabaja con mucha humildad y sacrificio captando la idea que tienen los profes para los partidos que van a ser super importantes. Ya hemos dejado el legado que no somos una selección que cualquier equipo nos puede ganar. Eso nos lo hemos ganado por el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. La competencia es bastante sana. Tenemos un grupo de muy buenas jugadoras que se ha reflejado en los últimos partidos. Por esto tengo la fe de que lograremos el objetivo”, expresó Yerenis de León.

Presente

“Estoy teniendo un nivel bastante alto en mi carrera futbolística. Estoy muy contenta por eso. El grupo me ha enseñado muchas cosas, el ir al extranjero también. Ojalá que se me presente la oportunidad de golear en el Premundial, lo anhelo mucho. Vamos por ese Mundial”, dijo la central de la Selección de Panamá Femenina, Yerenis de León.

Mensaje

Yerenis de León envió un mensaje a las jóvenes que quieren seguir este deporte: "Desde muy niña me gusta el fútbol. Las mujeres hemos demostrado que somos capaces para cualquier cosa. Ser futbolista y ser mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si una niña quiere hacer cualquier tipo de deporte, que la dejen. El deporte es algo muy lindo. No descuiden nunca los estudios y prepárense bien académicamente”.

Mañana sábado a las 8:00 a.m. en el Estadio "Cascarita" Tapia, será el próximo entrenamiento de la Selección Mayor de Panamá Femenina

Deysiré Salazar

Deysiré Salazar disputará su primera eliminatoria mundialista con la mayor de Panamá Femenina: “Primero le doy gracias a Dios y al profe (Quintana) por tomarme en cuenta de nuevo tras la lesión que tuve. Veo al grupo muy unido fuera y dentro de la cancha. Tenemos una competencia muy sana, el profe nos exige y nosotros trabajamos con todo”.

Mensaje a las niñas

Salazar de 18 años, le manda un mensaje a las niñas que quieren jugar fútbol: “No se den por vencidas. Daremos lo mejor de nosotras para abrirle las puertas a ellas. Mi deseo es llegar al mundial para que puedan ver a Panamá y el mensaje que les doy es que sigan luchando por sus sueños”.