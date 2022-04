"Duro al Hueso" con la corazonada de que Panamá Femenina irá al Mundial

"Me ilusiona, tengo una corazonada de que por fin se pueda alcanzar la victoria en el próximo Premundial. Por lo menos lograr repechaje", expresó el periodista Álvaro Martínez "Duro al Hueso".

Ante la pregunta de si Panamá tendría obligación de clasificar a Australia-Nueva Zelanda 2023, Martínez indicó que "Creo que sí por la vara tan alta que dejó Víctor Suárez y porque hay más cupos. Panamá tiene mejor equipo que en el 2018, con la base que dejó Víctor Suárez".

La selección femenina de Panamá clasificó al premundial de Concacaf.



Por su parte, Samuel Anthony manifestó que "Utilizar la palabra obligación, no, obligación tiene Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia. Ellas están obligadas, nosotros no, obviamente soñamos con ir al Mundial. Por lo menos con repetir lo que hicimos la vez pasada en esta nos alcanzaría, pero en ese eliminamos a México (2018), o sea que no es soplar y hacer botellas ganarle a México en dos eliminatorias seguidas. Que pasó una vez, no garantiza que lo volvamos a hacer".

"No tenemos una estructura para obligar o exigir que el equipo vaya al Mundial directo, con que vayamos al repechaje, mínimo repechaje", agregó Anthony.