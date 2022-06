Édgar Yoel Bárcenas: "Nuestro objetivo es meternos en la Final Four"

"Contento por el resultado porque al final tenemos dos victorias en casa, no estresado, pero aquí en Panamá te llegan comentarios y sabía del tema un poco y para liberarme un poco de la mala racha de que las pelotas no entren, pero bien porque se que en otros partidos he dado lo mejor de mí y el profe lo sabe".

La selección de Panamá suma seis puntos en dos partidos en Liga de Naciones Concacaf y se mantienen de primer lugar en la tabla de posiciones y para Édgar Yoel Bárcenas el objetivo es claro, quieren llegar a la final del torneo.

"La verdad que tenemos esa ambición, nuestro objetivo en esta liga es meternos en el Final Four y ver lo que pasa, a ver que tal, primero medirnos el domingo ante Martinica".

Los de Thomas Christiansen vencieron 5-0 a Martinica en el Estadio Rommel Fernández, sin embargo no llenó las expectativas de lo que la selección de Panamá ha estado haciendo a lo largo de este proceso.

"Esta vez fuimos eficaces a diferencia de otros partidos, yo prefiero ganar así con contundencia que estar sufriendo. Sabemos que con las islas es difícil, corren mucho y no se cansan, pero ayer hicimos lo que el profe quería que era ganar con varios goles".

Édgar Yoel Bárcenas resaltó la importancia de seguir manteniendo el invicto en casa

"Nosotros nos hemos puesto en la cabeza que no queremos perder puntos en nuestra casa, creo que en la eliminatoria pasada tampoco nos dejamos ganar en la casa y eso nos hace más fuerte y después ir afuera y buscarlos, la clave en cada torneo siempre es ganar en casa".

EL GOL DE GABRIEL TORRES

Édgar Yoel Bárcenas ha sido muy criticado por su bajo rendimiento a lo largo de la temporada, pero otro que también ha estado golpeado es Gabriel Torres.

"Al final uno se entera de todo y hay otros que manejan la critica de una forma, algunos bien y mal. Gaby pues que no ha tenido muchos minutos, pero le dieron su oportunidad y anotó".

SOBRE SU FUTURO

Édgar Yoel Bárcenas informó que su contrato con Leganés es hasta el 30 de junio y se encuentra viendo opciones para ser traspasado, ya que su ficha sigue siendo del equipo en México.

"Se me acaba el contrato en el Leganés hasta el 30 junio, quiero que me consigan una transferencia o así porque sigo con contrato con el equipo de México y pues estamos pendiente al mercado, aún tenemos dos años de contrato con ellos, llegar a primera es muy difícil, si no lo hice con Oviedo y con Girona, no creo que con Leganés lo haga"