Mundial 2026: Conoce a la selección de Irak

La selección de Irak es conocida como "los leones de Mesopotamia" y en el Mundial 2026 harán su segunda participación en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, luego de clasificar por la vía del repechaje.

El primer Mundial de Irak fue en México 1986 y quedaron eliminados en la fase de grupos con derrota contra Bélgica, Paraguay y México.

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Irak rumbo al Mundial 2026

El actual entrenador de la selección de Irak es Graham Arnold, fue quién reemplazó en el 2022 a Jesús Casas.

El goleador histórico de Irak es Younis Mahmoud con 57 goles y el jugador con más partidos es él también con 148 juegos.

El mayor logro de esta selección fue ser campeón de la Copa Asiática en el 2007.