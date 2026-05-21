Mundial 2026: Conoce a Graham Arnold, entrenador de la selección de Irak

Luego de haber dirigido un récord de 72 partidos con Australia, Graham Arnold es el encargado de dirigir a la selección de Irak en el Mundial 2026 que se jugará en USA, México y Canadá.

Arnold era futbolista en su época, nació el 3 de agosto de 1963 en Australia y jugaba como delantero.

Inició su carrera con el Bankstown Berries FC en 1980 y luego se unió al Sidney United 58 por ocho temporadas. Luego fue a Europa y jugó en clubes como Roda JC Kerkrade, RFC Lieja y cerró su etapa en Japón y Australia.

También representó a la selección de Australia un total de 54 veces y marcó 19 goles.

Como entrenador debutó en 1998 fue al Northerm Spirit FC, fue asistente técnico de la selección de Australia en 2000 y en el 2006 fue interino. Luego dirigió a la selección sub-13 en los Juegos Olímpicos y fue asistente para el Mundial Sudáfrica 2010.

Estuvo en clubes como el Central Coast Mariner, Vegalta Sendai y regresó a la selección de Australia en el 2018 y los guio para el Mundial 2022 y los clasificó a los octavos de final y renunció en el 2024 por mal inicio.

El 9 de mayo de 2025 fue anunciado como entrenador de Irak.