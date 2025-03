Edward Cedeño sobre llamado a la Selección de Panamá: "Se me salieron las lágrimas"

Edward Cedeño es una de las grandes novedades en la lista de convocados de Thomas Christiansen para la Selección de Panamá que afrontará el Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF.

"Estoy contento por el llamado a la Selección absoluta. Me lo comentó la directiva del club después de una victoria. Al recibir la noticia, te soy sincero, se me salieron las lágrimas porque era lo que estaba esperando y llegó, gracias a Dios", confesó el ex jugador de la LDA.

El volante también habló de que estuvo cerca de recalar en un equipo de la segunda división: "Tuve la opción de un club en segunda división, pero pasaron cosas".

La Selección de Panamá jugará este jueves ante los Estados Unidos en el SoFi Stadium en las semifinales de la Nations League.