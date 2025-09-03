Eliminatorias CONCACAF: La Selección de Panamá aterrizó en Surinam

La Selección de Panamá ya se encuentra en Surinam , mentalizado para su encuentro de este jueves 4 de septiembre por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF (en vivo por RPC).

El equipo viajó esta tarde a su destino en el norte de Sudamérica con todo su plantel de 24 jugadores donde aterrizó en horas de la noche, luego de tomar un vuelo chárter, exclusivo para el elenco nacional.

¡NOTA DEL DÍA! Cerramos el día con el resumen de actividades de la Selección #PanamáMayor en una jornada de entrenamiento, vuelo y llegada a Surinam para su partido por Eliminatorias de @Concacaf . Los detalles https://t.co/lUkFj8p7D8 #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/ftIYTFXTiq

La escuadra panameña salió en su vuelo privado, desde Ciudad de Panamá, a eso de las 2:30 p.m. y tras detenerse en una parada rápida en Puerto España, Trinidad y Tobago, para rellenar el avión de combustible, procedió a su destino en Surinam, donde aterrizó a eso de las 7:00 p.m. hora local (5:00 p.m. hora de Panamá).

Fue llegada, traslado en autobuses al hotel, cena y descanso para el equipo, para concluir un importante día en la preparación del encuentro en la ciudad de Paramaribo.

Antes de viajar, la Selección Nacional completó la mañana del martes su tercer entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en lo que fue una sesión de mucho trabajo táctico pensando en la estrategia a utilizar para el primer choque ante los apodados Suri Boys.

Para esta sesión, el entrenador Thomas Christiansen pudo trabajar en campo con todo su plantel y ensayar todos los movimientos tantos defensivos como en ataque pensando en Surinam.

Itinerario de la Selección de Panamá

Para mañana miércoles, el equipo tiene programado realizar el reconocimiento oficial del Estadio Dr Franklin Essed, a eso de las 5:30 p.m. hora local (3:30 p.m. hora de Panamá).

Minutos antes, a las 5:00 p.m., un jugador estará atendiendo a los medios de comunicación en el estadio en la rueda de prensa previa al partido.

Se espera que el grupo realice una leve activación en el campo de juego, sobre todo para familiarizarse con el césped sintético y las dimensiones de la cancha, a solo un día de su partido por el grupo A.

FUENTE: AFP