Gianni Infantino le da la bienvenida a la selección de Panamá al Mundial 2026

El presidente de la FIFA Gianni Infantino envió mensaje a través de sus redes sociales a la selección de Panamá por su clasificación al Mundial 2026, luego de un gran final de las eliminatorias Concacaf.

Infantino le da la bienvenida a "La Roja", que terminó ganando como local ante El Salvador para sellar su boleto a su segunda cita mundialista.

La bienvenida a la selección de Panamá

"Le damos nuevamente la bienvenida a los canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, fue muy emocionante verlos debutar en la edición Rusia 2018", comenzó diciendo Infantino.

"Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América, es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia organizado por la Concacaf", mencionó.

"Felicidades y nos vemos en el sorteo final el 5 de diciembre en Washington", finalizó Gianni Infantino.