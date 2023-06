 Harold Cummings: Vamos por lo más alto que es el título

Harold Cummings dijo a la prensa que se siente más cómodo jugando con la línea de 3, sin embargo están a la disposición del Míster Thomas Christiansen para pararse ante Canadá.

"Yo me adapto a lo que el profe diga, en lo personal me gusta jugar con línea de 3, es un sistema que podemos defender más arriba de nuestro arco y podemos evitar mejor goles, pero si el profe decide usar línea de 4 no hay problema, creo que tenemos los jugadores para tal trabajo y estamos comprometidos con el técnico y con el país de ganar estos partidos".

¡Zona mixta con los jugadores!



Harold Cummings dio declaraciones a la prensa previo al duelo ante Canadá.

EL FÚTBOL DA REVANCHAS

Harold Cummings fue parte de la selección de Panamá que estuvo en Canadá en las eliminatorias y que recibieron 4 goles.

"El fútbol siempre nos da revancha, aún no olvidamos el 4-1 que recibimos ante Canadá y esto es lo más bonito del fútbol, que da revanchas".