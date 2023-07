Ismael Díaz: "Es importante lo del "Hat Trick" pero igual no me siento lleno"

Ismael Díaz , autor de cuatro goles y destacado en el mejor once ideal de la Copa Oro 2023 con la Selección de Panamá, habló a su llegada al país.

" Tuvimos un gran torneo, pudimos conseguir el objetivo que era llegar a la final que es lo principal, lastimosamente no pudimos ganar y eso es algo que duele, que te pone triste , a cada uno de los jugadores, cuerpo técnico, parte del staff, pero bueno, ojalá que tengamos otra oportunidad, nos toca trabajar para eso y buscar la manera", destacó Ismael Díaz a su llegada a Panamá.

Sobre volver a una Copa de Oro e intentarlo dijo: " Es algo que nos pone tristes, al final si nos quedamos de brazos cruzados sin hacer nada realmente no vamos a poder conseguirlo, ahora toca seguir trabajando, dándole duro y estar enfocado".

Rendimiento de Ismael Díaz

"Es importante lo del "Hat Trick" pero igual no me siento lleno, porque creo que me hubiera gustado conseguir algo más colectivamente, creo que más importante eso", expresó Díaz, autor de 4 goles en la Copa Oro 2023.