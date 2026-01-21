Javier Sánchez Jara sobre Kadir Barría: "Es un chico que tiene las cosas muy claras"

Javier Sánchez Jara , asistente técnico de la Selección de Panamá , habló previo al duelo amistoso contra México, ante la ausencia del DT Thomas Christiansen por un virus estomacal.

"El grupo está bien, para los pocos días que tenemos", fueron las primeras impresiones del español de 56 años.

Opinión de Javier Sánchez Jara sobre Kadir Barría

"El tema de Kadir, es un jugador que venimos siguiendo desde hace tiempo y la verdad es un chico que tiene las cosas muy claras y que de cara a gol es super efectivo", agregó sobre el talentoso futbolista de 18 años.

El delantero de Botafogo debutó con gol con el seleccionado nacional, tras marcar en el empate frente a Bolivia el pasado 18 de enero.

"Estar aquí es una oportunidad importante para ellos, todos están trabajando para sacar lo mejor de sí y esperamos que cada uno haga su trabajo", finalizó.

