Selección de Panamá: Eddie Roberts destaca "lo correcto" que fueron los partidos ante Bolivia y México

El arquero de la selección de Panamá Eddie Roberts habló en zona mixta luego de finalizar la doble fecha de amistosos, en la que el equipo dirigido por Thomas Christiansen se enfrentó a Bolivia y a México.

Roberts, jugador de 31 años de edad vio minutos como titular ante el equipo sudamericano, duelo en el que destacó bajo los tres palos, en choque de altura que terminó en empate.

Partidos correctos para Eddie Roberts

"Generalizo todo, lo de Bolivia, lo de México, fue un partido correcto, en Bolivia quedamos empate, todos lo que se nos dijo se hizo, los chicos, mi persona, se acató las ordenes que nos dieron. El gol que hicimos en Bolivia es producto del trabajo que se nos dio", señaló.

"Un grupo que no venía constantemente unido y todos estaban con la disposición de querer conseguir o de poner en duda las cosas al técnico, el partido de hoy (México) fue correcto, la idea de juego es la que nos planteó el técnico, no se ganó, pero nos vamos con un poco de tranquilidad porque se hizo bien las cosas, ellos tuvieron la pelota, pero neutralizamos el fuerte de ellos, así que vamos a seguir trabajando", finalizó el portero de Estudiantes de Mérida del fútbol de Venezuela.

Ante México, el ex CAI de la LPF se quedó en el banquillo y el DT le dio paso a JD Gunn, jugador del New England Revolution.