Jorge Gutiérrez busca puesto de carrilero izquierdo en la Selección de Panamá

"No he tenido todavía conversaciones con el profe, realmente personales, le hable de que había cerrado el tema con el Guaira. Por allí el año pasado terminamos jugando con línea de cinco, donde tuve mucha participación de goles, asistencias, fui campeón de copa, creo eso me ayudó muchísimo para potenciar eso que por allí el profe está buscando, un carrilero izquierdo como posible suplantación para Eric Davis que está un poco lesionado también", expresó el jugador de 26 años.