Jorge Gutiérrez: "Estamos mentalmente preparados"

El lateral izquierdo de 27 años de edad Jorge Gutiérrez fue otro de los protagonistas de la selección de Panamá que atendió a los medios de comunicación, previo a un nuevo entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez previo a compromiso ante Surinam.

"Guti", actual jugador de la Guaira del fútbol de Venezuela habló del aprendizaje que ha adquirido de Eric Davis, un experimentado por la banda izquierda de "La Roja".

"Tengo comunicación con él, como no aprender de ese gran lateral que ha tenido nuestro país (Eric Davis). Es un reto para mi en lo personal, demostrar lo que estaba haciendo en Venezuela", señaló.

Con "responsabilidad", Jorge Gutiérrez

"Un camino a un mundial, no es cualquier cosa, es algo muy importante para nosotros, el grupo esta casi completos y mentalmente preparados para lo que se viene, para afrontar esta eliminatoria como se debe, con mucha responsabilidad, pero estamos ahora más fuertes, después de ese golpe que nos dejó la Copa Oro, volver a la selección y creo que todos llegamos en muy buen momento y motivados", finalizó el zurdo ex Tauro FC de la LPF.