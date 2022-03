José Córdoba: "Me siento muy bien de central, pero podría jugar de lateral"

El futbolista de 21 años que lleva 14 partidos con el Levski Sofia de Bulgaria, 13 de ellos siendo titular, expresó que se siente en toda la capacidad para aportarle al equipo de Thomas Christiansen.

"Me siento muy bien, estoy en un buen momento, he aprendido mucho, he mejorado bastante y me siento capacitado para aportar a la selección", indicó el jugador proveniente de las categorías juveniles del CAI.

Sobre dónde se siente más cómodo en el campo, José Córdoba señaló que "me siento muy bien jugando de central, pero si hay que ayudar al equipo podría jugar de lateral".