José Luis Rodríguez: "Estamos enfocados en estos dos partidos, pero la Copa Oro queremos ganarla"

La mentalidad de José Luis Rodríguez

"Ahora mismo todos estamos enfocados en estos dos partidos, que son eliminatorias, que es lo más importante, pero obviamente la Copa Oro vamos a querer ganarla, vamos allá a competir, no vamos a pasear, creo que todos debemos tener eso claro. A mi en lo personal me gustaría ganar algo importante con la selección y creo que es un torneo importante y tenemos que ir con todas", señaló el ex Chorrilo FC del fútbol panameño.

La decisión de quedarse en México

"La verdad que de hace meses la decisión estaba tomada, yo me quería quedar en México, estoy tranquilo", señaló Rodríguez.