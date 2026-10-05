Josué Vergara sale como titular ante Ecuador para su estreno con la selección de Panamá

El joven delantero Josué Vergara saltará al escenario de la ciudad de Tokio como titular en el once de la selección de Panamá de Thomas Christiansen para enfrentar a Ecuador en el último amistoso de la fecha FIFA, esta vez en partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.
Llegó para estrenarse Josué Vergara
El delantero se incorporó al grupo el pasado viernes, luego de superar las evaluaciones médicas realizadas en Japón por el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol.
Vergara llega a la concentración nacional después de registrar goles con su club, el KAA Gent de Bélgica, tanto en la liga belga como en la UEFA Conference League, y se presenta como una alternativa ofensiva para el cuerpo técnico.
Panamá buscará cerrar su recorrido por Asia con una victoria que le permita recuperar confianza, despedirse con buenas sensaciones y enfocar toda su atención en los importantes compromisos que tendrá en noviembre por la Liga de Naciones de Concacaf.