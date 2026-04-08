Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 y futsal revelan convocatoria

La Federación Panameña de Fútbol anuncia las convocatorias de sus cuatro equipos que estarán viendo acción en los próximo Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a realizarse del 12 al 25 de abril en Ciudad de Panamá.
La Selección Masculina Sub-17 será liderada por el DT Felipe Baloy, mientras que la Selección Femenina Sub-17 será dirigida por el entrenador español Gerard Aubí.
En el caso del Futsal, el equipo masculino tendrá a Alex Brujo Del Rosario como su entrenador y el combinado femenino será liderado por el técnico Pablo Guerra.
Convocatorias de Panamá Sub-17
SELECCIÓN MASCULINA SUB-17
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)
Alberto Adams CD Plaza Amador
Arian Reyes Indy 11 Pro Academy (USA)
Stephens Domínguez Sporting SM
Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
Davis Wallace Sporting SM
Ian Carlos Centella Panamá City FC
Joseph López San Francisco FC
Lucas Norte CD Plaza Amador
Lucio Ceballos Sporting SM
Alfredo Maduro Academia Costa del Este
Alexander Tull CA Independiente
Joseph Choy Academia Costa del Este
Cristian Morán Umecit FC
Oliver Pinzón CD Universitario
Thiago Chalmers CD Plaza Amador
DT Felipe Baloy
SELECCIÓN FEMENINA PANAMÁ SUB-17
Avril Potvin FC Chorrillo
Camila Aparicio Suárez Academy
Yasselis Magallón FC Chorrillo
Julianna Alvarado Inter Panama CF
Cristabella Ríos Panamá City FC
Guillehely Distancia Umecit FC
Sheris Gutiérrez Sporting SM
Vera Batista Suárez Academy
Alexa Ortega Inter Panama CF
Yohanis Batista Sporting SM
Ana Pérez Inter Panama CF
Gabriela Rodríguez Suárez Academy
Natalia Farberoff Suárez Academy
Naomi Zafrani Inter Panama CF
Kelly Zapata Fénix FC
Shaday Mow FC Chorrillo
Maryfer De Gracia Suárez Academy
Alisson Samudio Rayadas de Chiriquí
DT Gerard Aubí
SELECCIÓN FEMENINA PANAMÁ FUTSAL
Amy Rodríguez Atlético Río Abajo
Andrielys Crique SD Atlético Nacional
Ariam Arauz Fénix FC
Cybelis Zúñiga Sporting SM
Daibellys López CD Plaza Amador
Geraldine Lasprilla Sporting SM
Haydee Douglas CD Plaza Amador
Katleen Mora Deportivo Chiriquí
Lía Victoria Zúñiga Deportivo Lorey
Nikeisha Rodríguez Fénix FC
Xianna Yee Atlanta Fire Utd (USA)
Yahelys Samaniego Sporting SM
Yaisbely Montes Sporting SM
Yilianys Pérez Sporting SM
DT Pablo Guerra
SELECCIÓN MASCULINA PANAMÁ FUTSAL
Eliab Caicedo CA Tocumen
Eliecer Díaz CA Independiente
George Campbell Alianza FC
Irving Castillo Arraiján FS
Jahzeel Tenorio Isaías 41:10 FS
Joel Saravia Tauro FC
Johan Quintero ED Centenario
Jonathan Mendoza Panamá Norte FC
José Almoguea Alianza FC
Josue Als Millenium FC
Michael Mosquera Inter Panamá CF
Saíd Cañizales San Francisco FC
Víctor Carrasco CA Independiente
Yaasik Herrera Semillas del Norte
DT Alex Del Rosario
FUENTE: FPF