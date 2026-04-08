MAREA ROJA - 8 de abril de 2026 - 13:02

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 y futsal revelan convocatoria

La Federación Panameña de Fútbol anuncia las convocatorias de sus cuatro equipos que estarán viendo acción en los próximo Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a realizarse del 12 al 25 de abril en Ciudad de Panamá.

Panamá verá acción en las modalidades del Fútbol 11 en masculino y femenino, así como en el Futsal, también en masculino y femenino.

La Selección Masculina Sub-17 será liderada por el DT Felipe Baloy, mientras que la Selección Femenina Sub-17 será dirigida por el entrenador español Gerard Aubí.

En el caso del Futsal, el equipo masculino tendrá a Alex Brujo Del Rosario como su entrenador y el combinado femenino será liderado por el técnico Pablo Guerra.

Convocatorias de Panamá Sub-17

SELECCIÓN MASCULINA SUB-17

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

Alberto Adams CD Plaza Amador

Arian Reyes Indy 11 Pro Academy (USA)

Stephens Domínguez Sporting SM

Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Davis Wallace Sporting SM

Ian Carlos Centella Panamá City FC

Joseph López San Francisco FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Lucio Ceballos Sporting SM

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Alexander Tull CA Independiente

Joseph Choy Academia Costa del Este

Cristian Morán Umecit FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

DT Felipe Baloy

SELECCIÓN FEMENINA PANAMÁ SUB-17

Avril Potvin FC Chorrillo

Camila Aparicio Suárez Academy

Yasselis Magallón FC Chorrillo

Julianna Alvarado Inter Panama CF

Cristabella Ríos Panamá City FC

Guillehely Distancia Umecit FC

Sheris Gutiérrez Sporting SM

Vera Batista Suárez Academy

Alexa Ortega Inter Panama CF

Yohanis Batista Sporting SM

Ana Pérez Inter Panama CF

Gabriela Rodríguez Suárez Academy

Natalia Farberoff Suárez Academy

Naomi Zafrani Inter Panama CF

Kelly Zapata Fénix FC

Shaday Mow FC Chorrillo

Maryfer De Gracia Suárez Academy

Alisson Samudio Rayadas de Chiriquí

DT Gerard Aubí

SELECCIÓN FEMENINA PANAMÁ FUTSAL

Amy Rodríguez Atlético Río Abajo

Andrielys Crique SD Atlético Nacional

Ariam Arauz Fénix FC

Cybelis Zúñiga Sporting SM

Daibellys López CD Plaza Amador

Geraldine Lasprilla Sporting SM

Haydee Douglas CD Plaza Amador

Katleen Mora Deportivo Chiriquí

Lía Victoria Zúñiga Deportivo Lorey

Nikeisha Rodríguez Fénix FC

Xianna Yee Atlanta Fire Utd (USA)

Yahelys Samaniego Sporting SM

Yaisbely Montes Sporting SM

Yilianys Pérez Sporting SM

DT Pablo Guerra

SELECCIÓN MASCULINA PANAMÁ FUTSAL

Eliab Caicedo CA Tocumen

Eliecer Díaz CA Independiente

George Campbell Alianza FC

Irving Castillo Arraiján FS

Jahzeel Tenorio Isaías 41:10 FS

Joel Saravia Tauro FC

Johan Quintero ED Centenario

Jonathan Mendoza Panamá Norte FC

José Almoguea Alianza FC

Josue Als Millenium FC

Michael Mosquera Inter Panamá CF

Saíd Cañizales San Francisco FC

Víctor Carrasco CA Independiente

Yaasik Herrera Semillas del Norte

DT Alex Del Rosario

FUENTE: FPF

