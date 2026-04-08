MLB: José Caballero roba su cuarta base en remontada de Yankees ante Athletics

Repasa la actuación de los cinco peloteros panameños que tuvieron acción este martes 7 de abril en el béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue de 4-1 (doble) con una base robada en la victoria de los Yankees de New York 5 - 3 ante los Athetics.

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Este año está bateando para .143 con 1 remolcada y 4 bases robadas, además de .382 de OPS

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue en blanco en cinco turnos en el triunfo 9 - 2 de los Cubs de Chicago ante los Rays de Tampa.

Esta temporada está bateando para .294 con 1 cuadrangular, 4 impulsadas y .929 de OPS.

Leo Jiménez

El "Joy" se fue en blanco en dos turnos en la derrota de los Marlins de Miami ante los Rojos de Cincinnati 6 - 3.

Esta campaña está bateando para .222 con un .444 de OPS.

Iván Herrera

Como bateador designado se fue en blanco en cuatro turnos con 2 bases por bolas en el triunfo 7 - 6 de los Cardenales de San Luis ante los Nacionales de Washington.

Este año batea para .179 con 6 impulsadas y .609 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 3-1 (doble) y una base por bolas en la derrota de los Phillies de Philadelphia 6 - 0 ante los Gigantes de San Francisco.