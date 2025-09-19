La FPF confirma árbitros para los partidos de eliminatorias de Panamá en octubre

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció los nombres de los árbitros encargados para los partidos del mes de octubre en las eliminatorias Concacaf de Panamá.
Para el 14 de octubre en el Rommel Fernández la tripleta de árbitros será hondureña, encabezada por Selvin Brown.
Árbitros para eliminatorias de Panamá en octubre según la FPF
10 octubre – El Salvador vs Panamá
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Asistente 1: Michael Barwegen (CAN)
Asistente 2: Lyes Arfa (CAN)
4ta árbitro: Guido Gonzales Jr. (USA)
VAR: Edvin Jurisevic (USA)
AVAR: Tristley Bassue (SKN)
14 octubre – Panamá vs Surinam
Árbitro: Selvin Brown (HON)
Asistente 1: Gerson Orellana (HON)
Asistente 2: Roney Salinas (HON)
4to árbitro: Ricangel De Leça (ARU)
VAR: David Gómez (CRC)
AVAR: Antony Bravo (CRC)