MAREA ROJA Marea Roja -  19 de septiembre de 2025 - 17:50

La FPF confirma árbitros para los partidos de eliminatorias de Panamá en octubre

La FPF anuncia los nombre de los árbitros para El Salvador vs Panamá y Panamá vs Surinam en eliminatorias en octubre.

Árbitro hondureño Selvin Brown

Árbitro hondureño Selvin Brown, FPF

LUIS ACOSTA / AFP

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció los nombres de los árbitros encargados para los partidos del mes de octubre en las eliminatorias Concacaf de Panamá.

En el primer encuentro de Panamá en su visita al Cuscatlán tendrá presencia canadiense con los tres árbitros principales, encabezados por el central Drew Fischer.

Para el 14 de octubre en el Rommel Fernández la tripleta de árbitros será hondureña, encabezada por Selvin Brown.

Árbitros para eliminatorias de Panamá en octubre según la FPF

10 octubre – El Salvador vs Panamá

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Asistente 1: Michael Barwegen (CAN)

Asistente 2: Lyes Arfa (CAN)

4ta árbitro: Guido Gonzales Jr. (USA)

VAR: Edvin Jurisevic (USA)

AVAR: Tristley Bassue (SKN)

14 octubre – Panamá vs Surinam

Árbitro: Selvin Brown (HON)

Asistente 1: Gerson Orellana (HON)

Asistente 2: Roney Salinas (HON)

4to árbitro: Ricangel De Leça (ARU)

VAR: David Gómez (CRC)

AVAR: Antony Bravo (CRC)

