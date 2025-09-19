La FPF confirma árbitros para los partidos de eliminatorias de Panamá en octubre

Árbitro hondureño Selvin Brown, FPF LUIS ACOSTA / AFP

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció los nombres de los árbitros encargados para los partidos del mes de octubre en las eliminatorias Concacaf de Panamá.

En el primer encuentro de Panamá en su visita al Cuscatlán tendrá presencia canadiense con los tres árbitros principales, encabezados por el central Drew Fischer.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse