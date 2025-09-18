La Selección de Panamá asciende hasta el puesto 29 en el Ranking FIFA

La Selección de Panamá ascendió hasta el puesto 29 del Ranking FIFA luego de estar en el 30 en el último informe. Esto llega tras los dos empates de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026.
Además, Panamá es el cuarto de CONCACAF, tras México (14), Estados Unidos (16) y Canadá (26) y superando a selecciones como Costa Rica (47), Honduras (65) y Jamaica (69).
Los rivales de Panamá en la eliminatorias están en los puestos: 90 (El Salvador), 98 (Guatemala) y 131 (Surinam).
Top 10 del Ranking FIFA
Clasificación de la FIFA publicada el 18 de septiembre de 2025:
1. España 1.875,37 puntos (+1)
2. Francia 1.870,92 (+1)
3. Argentina 1.870,32 (-2)
4. Inglaterra 1.820,44
5. Portugal 1.779,55 (+1)
6. Brasil 1.761,6 (-1)
7. Países Bajos 1.754,17
8. Bélgica 1.739,54
9. Croacia 1.714,2 (+1)
10. Italia 1.710,06 (+1)