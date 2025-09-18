La Selección de Panamá asciende hasta el puesto 29 en el Ranking FIFA FOTO / Samid Botello Jr.

La Selección de Panamá ascendió hasta el puesto 29 del Ranking FIFA luego de estar en el 30 en el último informe. Esto llega tras los dos empates de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen suman 1529.71 puntos tras perder unidades ante los empates frente a Surinam y Guatemala en las Eliminatorias pero ascienden un puesto luego de estar en el 30 en el pasado ranking.

Además, Panamá es el cuarto de CONCACAF, tras México (14), Estados Unidos (16) y Canadá (26) y superando a selecciones como Costa Rica (47), Honduras (65) y Jamaica (69).

Los rivales de Panamá en la eliminatorias están en los puestos: 90 (El Salvador), 98 (Guatemala) y 131 (Surinam).

Top 10 del Ranking FIFA

Clasificación de la FIFA publicada el 18 de septiembre de 2025:

1. España 1.875,37 puntos (+1)

2. Francia 1.870,92 (+1)

3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44

5. Portugal 1.779,55 (+1)

6. Brasil 1.761,6 (-1)

7. Países Bajos 1.754,17

8. Bélgica 1.739,54

9. Croacia 1.714,2 (+1)

10. Italia 1.710,06 (+1)