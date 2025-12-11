La Selección de Panamá cayó en penales ante Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19

Penales de Panamá
Josué Vergara anota el primero, luego Perea marca. Ángel James no pudo definir, Núñez se lo tapó.
Richards tampoco pudo definir y Costa Rica puso el definitivo.
MAREA ROJA
La selección de Panamá igualó ante Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19 y cayó en la tanda de penales.
La selección de Panamá dirigida por el DT Felipe Baloy no pudo ante el onceno de Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19 desde el COS Sports Plaza.
los "ticos" se quedan con el título después de la tanda de penales.