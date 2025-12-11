EN VIVO

La Selección de Panamá cayó en penales ante Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19

La selección de Panamá igualó ante Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19 y cayó en la tanda de penales.

La selección de Panamá dirigida por el DT Felipe Baloy no pudo ante el onceno de Costa Rica en la Final del Torneo UNCAF U19 desde el COS Sports Plaza.

los "ticos" se quedan con el título después de la tanda de penales.

Penales de Panamá

Josué Vergara anota el primero, luego Perea marca. Ángel James no pudo definir, Núñez se lo tapó.

Richards tampoco pudo definir y Costa Rica puso el definitivo.

Terminan los 90' minutos


Otra más de Panamá, ahora al 88'

Moisés Richards llegaba con velocidad y con su pierna izquierda remata, pero bien en el fondo Fabian Núñez.

Falla una clara

Mijahir llega de cara al arco y no pudo definir sobre el 78'.

Una hora de partido

Panamá ataca y gana jugadas a balón detenido, pero sin lograr concretar.

Peligro "tico" al 51'

Dax Palmer apareció dejando rivales en el camino y disparó de pierna izquierda, que terminó en el poste.

En marcha el segundo tiempo

Ya inició el segundo tiempo entre Panamá y Costa Rica en la Final U19 UNCAF.

Medio tiempo igualado


Media hora de partido

En 30' minutos todavía no hay goles en el COS Sports Plaza.

Gómez llega con disparo sobre el 16'

Ernesto Gómez llega a borde de área con tiro de pierna izquierda, pero se fue desviado.

Salva Ruiz a Panamá

El arquero panameño con una buena reacción sobre 12' minutos de partido.

Genera peligro Panamá por izquierda

Ángel James genera peligro con velocidad y pase a profundidad para Mijahir, que terminó cayéndose antes de controlar el balón.

Arranca el partido

Ya juegan Panamá vs Costa Rica en la U19.

Entrada en calor



Alineación


¿Cómo clasificó la selección de Panamá?

"La Rojita" llega a estas instancias tras derrotar por marcador de 3-0 a Honduras.

