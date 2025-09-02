La selección de Panamá viaja a Surinam para el duelo de eliminatorias

La selección de Panamá viajó esta tarde rumbo a Surinam para su compromiso por la jornada 1 de la fase final de eliminatorias Concacaf en Paramaribo, los 24 jugadores hicieron el viaje con el cuerpo técnico.

Panamá jugará este jueves 4 de septiembre desde las 4:30 pm en las pantallas de RPC Deportes.

Thomas Christiansen debe elegir 23 jugadores para este partido, por lo que uno será descartado, sin embargo todos viajaron para mantenerse con los entrenamientos al completo y mantener el grupo unido.

Panamá inicia este camino de eliminatorias con mucha expectativa y van en busca de esos tres primeros puntos que los acercan a al Mundial 2026.