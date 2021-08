Lo que debes de saber para comprar tu boleto para el Panamá - Costa Rica en el Rommel Fernández

"Lo más importante es tener el proceso de vacunación completo, deben asegurarse que la actualización de la tarjeta de vacunación este completa a través de la AIG y así verificarse".

¿Cómo se puede obtener el Código QR las personas extranjeras y las que se vacunaron en el exterior?

"Yo he sabido que una sección en tu perfil, que te permite subir la tarjeta de vacunación cuando te vacunaste en el exterior y debes esperar que la plataforma te envié el correo de confirmación".

¿Un plazo para saber en que porcentaje será la capacidad para los fanáticos?

"Tanto como un plazo no sé, hemos estado en comunicaciones con el MINSA, pero estamos trabajando en lo del requisito de vacunados. Lo que diga el MINSA en el aumento lo vamos a hacer y por ahora tenemos el 25%".

¿Quiénes pueden comprar los boletos?

"Todo mundo puede comprar el boleto ahorita mismo, pero es en la entrada del estadio que se les pedirá el código QR actualizado para entrar al perímetro del estadio".

¿Los fanáticos de Costa Rica pueden comprar los boletos que quieran?

"En realidad por el sistema en si y la venta de boletos no se puede comprobar quien compra el boleto. Así que ellos tienen su área asegurada pero la mejor forma que el estadio se llene de panameños es que ellos compren".

¿Quiénes no entraran al estadio?

No vamos a permitir la entrada de personas que no están vacunadas, la vacunación de menores apenas empieza pero no lo vamos a permitir. Los niños no podrán entrar si no tienen su vacuna.