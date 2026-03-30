Luis Mejía: Departamento médico de la FPF le realizó ultrasonido

Luis Mejía: Departamento médico de la FPF le realizaron ultrasonido FOTO: FPF

Siguiendo con el caso del guardameta de la Selección de Panamá, Luis Mejía, el médico Engie Mitre, del departamento médico de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), estuvo este lunes con el jugador en una clínica de la localidad donde se le realizó un ultrasonido para confirmar o descartar sospechas de lesión.

Sobre los estudios, el doctor de la delegación mencionó que “los resultados del ultrasonido no arrojaron evidencias de lesión”, lo que es una buena señal, no obstante, una vez regrese a Uruguay se les estará realizando por parte de su club, Nacional, una resonancia magnética para obtener más información.

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