Selección de Panamá Marea Roja -  30 de marzo de 2026 - 11:36

Luis Mejía: Departamento médico de la FPF le realizó ultrasonido

Al guardameta Luis Mejía se le realizó un ultrasonido para confirmar o descartar sospechas de lesión.

Luis Mejía: Departamento médico de la FPF le realizaron ultrasonido

Luis Mejía: Departamento médico de la FPF le realizaron ultrasonido

FOTO: FPF

Siguiendo con el caso del guardameta de la Selección de Panamá, Luis Mejía, el médico Engie Mitre, del departamento médico de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), estuvo este lunes con el jugador en una clínica de la localidad donde se le realizó un ultrasonido para confirmar o descartar sospechas de lesión.

Sobre los estudios, el doctor de la delegación mencionó que “los resultados del ultrasonido no arrojaron evidencias de lesión”, lo que es una buena señal, no obstante, una vez regrese a Uruguay se les estará realizando por parte de su club, Nacional, una resonancia magnética para obtener más información.

El doctor añadió que se mantienen en conversaciones con el cuerpo médico de su club y que el jugador ya inició en estos días con la terapia y sus ejercicios de movilidad y fortalecimiento por parte de los fisioterapeutas de la Selección, por lo que solo toca esperar los resultados que arrojen los exámenes de la resonancia magnética una vez se lo hagan en su club.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Sudáfrica vs Selección de Panamá

  • Fecha: Martes, 31 de marzo de 2026
  • Hora: 12:30 P.M.
  • Lugar: DHL Stadium (también conocido como Cape Town Stadium), en la ciudad de Ciudad del Cabo.
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

FUENTE: FPF

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