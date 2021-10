Manotas Mejía:"Todo lo que podamos sumar de visita es importante"

Para Mejía, quien es el dueño del arco en la Era Christiansen, hay sensaciones positivas de esta fecha de octubre, pese al resultado en el Cuscatlán, donde son conscientes que no se hizo una gran labor.

"En partidos de visitante, el arquero tiene la presión mayor, con el público en contra. Hay que mantener la concentración, darle tranquilidad al equipo", agregó Mejía.

El portero del Fénix en Uruguay también destacó que Canadá ha mejorado mucho en los últimos años, y se refleja en la cantidad de jugadores que exporta a ligas importantes.

"Nosotros también tenemos jugadores en ligas importantes. Respetamos a los rivales, pero sabemos las condiciones que tenemos", sostuvo el '1' de la selección de Panamá.

En cuanto a los últimos meses en su carrera, confesó que no fue fácil su salida del Nacional, y que a partir de ahí, le afectó en muchas situaciones de confianza, y donde no tuvo buenos partidos.

"Lo del COVID-19 también me afectó. Luego los meses sin jugar. No tenía mucha seguridad. No fue fácil", enfatizó.

Además, aclaró que Panamá no ha conseguido nada, y que hay que seguir por el camino.

"Yo tampoco he conseguido nada. Nadie tiene el puesto asegurado. El fútbol es de momentos, me siento bien, con confianza, y eso es lo importante", finalizó Luis Manotas Mejía.

La selección de Panamá desde las 6:30 pm este miércoles se enfrenta a Canadá, y puedes seguir nuestro Análisis Informal A La Candela en Youtube.