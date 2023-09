Marta Cox: "Los partidos se ganan y en nuestra casa es duro perder"

"Trabajamos duro dentro de la cancha, no nos alcanzó y se hicieron varias modificaciones. Somos un grupo y no hay que reprochar nada porque todo el mundo tiene derecho a jugar, pero los partidos se ganan y en nuestra casa es duro perder", fueron las primeras palabras de Cox.

Marta Cox y sus impresiones después de la derrota ante Guatemala.

El onceno dirigido por Nacho Quintana perdió 2-3 contra las guatemaltecas en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé. Las anotaciones de las panameñas fueron obra de Riley Tanner y Katherine Castillo.

Otro estilo de juego

"No estoy feliz, porque no jugamos como este equipo juega y nos quedan meses para mejorar y poder afrontar eso. Panamá no queda aquí, hicimos un gran sacrificio, ambas salimos a ganar, pero no nos alcanzó", añadió.

Próximo rival de Panamá Femenina

Panamá tiene tres puntos en el grupo B de la Liga A gracias al triunfo de visita ante Guatemala y volverán a jugar el 25 de octubre en casa ante Canadá o Jamaica, que se disputan el boleto a los Juegos Olímpicos.