Marta Cox: "Pudimos dar la batalla" tras gol en el Mundial

"Hoy se disfrutó, gracias a la gente, nos sentimos respaldadas, fue un gran escenario para nosotras, disfrutamos el partido de hoy, las chicas se entregaron al mil, sabíamos que era el último partido y era vida o muerte, todas morimos en la cancha porque no teníamos aire, corríamos con el corazón en la mano porque ya no teíamos aire y la idea es eso, que nos unimos, nos respaldamos, seguimos y agradecerles a las chicas por enfrentarnos a una selección poderosa, al final no fue fácil, pudimos dar la batalla", fue la primera reacción de Marta Cox.