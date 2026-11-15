Selección de Panamá supera a Curazao con doblete de José Fajardo FOTO: SAMID BOTELLO - RPC

La Selección de Panamá se hizo fuete de local y venció 2-0 a Curazao en el choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.

El delantero José Fajardo firmó doblete en el Estadio Rommel Fernández para la alegría de todos los aficionados que dijeron presente en el escenario ubicado en Juan Diaz.

Al minuto 45', Fajardo apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes con un certero golpe de cabeza, luego de una jugada que inició con un pase largo de Jiovany Ramos hacia Michael Amir Murillo, quien terminó asistiendo al atacante panameño de 33 años, que milita en la Universidad Católica de la Serie A de Ecuador.

El segundo tanto de Fajardo llegó al 51' con asistencia de Cristian Martínez, donde terminó sacando un disparo de pierna izquierda que venció al guardameta Eloy Room.

Al minuto 82', Nigel Thomas dejó con 10 a Curazao tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

La Selección de Panamá, siempre presente en el Final Four

Los dirigidos por Thomas Christiansen clasificaron por cuarta ocasión consecutiva al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF (2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2026-2027), dejando claro que el crecimiento ha sido evidente en los últimos años.

El Final Four tendrá como escenario el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El torneo se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027.