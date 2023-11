Michael Amir Murillo: "Gracias a Dios pude marcar y encaminar el equipo a la victoria"

Michael Amir Murillo después del partido

"Gracias a Dios y al trabajo que venimos haciendo pudimos sacar el partido hoy y poder ganar con la comodidad de hoy", mencionó el jugador del Olympique de Marsella.

"Gracias a Dios pude marcar el gol en la primera que tuvimos, en un tiro libre directo y poder encaminar el equipo a la victoria. Había entrenado en la semana y normalmente lo hago en mi club y me vi con la confianza de rematar y gracias a Dios la pude meter", añadió.

¿Serie encaminada a favor?

"No, no tampoco, es el primer partido, igual sabemos que en Panamá tenemos otro partido, que puede ser diferente, entonces no hay nada cerrado aun", finalizó el jugador de la Ligue 1 de Francia.