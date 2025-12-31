Momentos 2025: Selección de Panamá con puntaje perfecto en la Copa Oro 2025

COPA ORO Marea Roja -  31 de diciembre de 2025 - 12:45

La Selección de Panamá tuvo un paso invicto en la Copa Oro 2025 pero no logró llenar las expectativas luego de un paso arrollador por la fase de grupos.

Foto: CONCACAF

La Selección de Panamá tuvo un paso invicto en la Copa Oro 2025 pero no logró llenar las expectativas generadas luego de un paso arrollador por la fase de grupos y el momento goleador de Ismael Díaz.

Camino de Panamá en la Copa Oro 2025

Panamá inició su camino goleando 5-2 a Guadalupe con goles de Cristian Martínez, doblete de Ismale Díaz, Eduardo Guerrero y Tomás Rodríguez.

Para el segundo partido, Rodríguez volvería a ver puerta para darle el triunfo a los de Thomas Christiansen ante Guatemala.

En el cierre de la fase de grupos Panamá golearía a Jamaica por 4-1. Ismael Díaz haría historia al firmar un "Hat Trick" y posicionarse entre los goleadores panameños en el torneo. Nuevamente Tomás Rodríguez firmaría un nuevo tanto con la roja.

Eliminación

Panamá se mediría a Honduras y tras un 1-1 en tiempo regular y con un nuevo tanto de Ismael Díaz que igualó a Blas Pérez en goles en el torneo, la selección cayó desde la tanda de penales.

