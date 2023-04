Nacho Quintana habla sobre la ausencia de Kenia Rangel en sus convocatorias

"Es parte de un proceso, es deportivo. No hay tema extra, que es el deportivo. Simplemente es proceso de evaluación, de análisis del cuerpo técnico. Es una jugadora con muy buen torneo y campeona con la Liga, pero igual que las demás deben competir con un puesto interno. Ella no estuvo en Ecuador y otras sí y no se podría decirle a alguien que ha sido parte de un proceso que no va, porque alguien tiene jerarquía. Yo hablé con él y conversamos".

Ignacio Nacho Quintana habla sobre lo que ocurre con la ausencia de Kenia Rangel en la Selección de Panamá.#ALaCandela pic.twitter.com/8M5baTTX8Z — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 25, 2023

Kenia Rangel milita actualmente en Costa Rica con Liga Deportiva Alajuelense y ha tenido buenos torneos, sin embargo no se ha ganado su lugar con la selección femenina de Panamá.

"No quiere decir que una jugadora sea mala, o sea mejor que otra. Quiere decir que necesitamos jugadoras que hagan más de una función".