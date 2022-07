Nacho Quintana: "Panamá en lo defensivo lució espectacular"

"Buscamos la solución en el mismo grupo, esta solución no solo vino del cuerpo técnico si no también de las jugadoras, desgraciadamente no sacamos los tres puntos en el primer partido, pero bueno vamos a demostrar que Panamá tiene con que, Panamá hoy en lo defensivo trabajó de manera espectacular".

Nacho Quintana explicó en rueda de prensa que cambió su táctica ante Canadá para evitar una 'goleada' ya que este equipo es muy superior a Panamá Femenina y debían ser realistas.

"A nosotros nos facilitaba más defender de esa forma, contrarrestar al rival, porque como ven son las campeonas olímpicos pero somos once contra once y hay que entender que están en un nivel muy superior en todos los sentidos y tenemos que aceptarlo para intentar llegar allá algún día".

El entrenador mexicano comentó que está contento con su grupo, porque han demostrado que están listas para enfrentar cualquier situación que se presente y es lo que quiere dejar para el futuro.

"Satisfecho siempre estaré con mi grupo, estoy satisfecho con lo que puedan dar, el martes vimos los errores, los tres del gol. Tenemos muchas cosas que mejorar no sólo de aquí al lunes, si no a futuro. Ese golpe en la mesa que dimos hoy por momentos, estuvimos cerca, no fue suficiente, pero sé que en algún momento estaremos a la altura de ellas".

Nacho Quintana también compartió unas emotivas palabras sobre su grupo, tomando en cuenta que son muy competitivas, solidarias y quiere ser algo más allá que futbolistas.

"Hambre siempre han tenido, de transcender, quieren ser alguien en la vida no sólo en fútbol y nosotros queremos eso que sean competitivas en todos lo ámbitos. Me quedo con la solidaridad del grupo y con el orden. Me gusta que se quieran y se siente el apoyo, que cuando una jugadora se sienta sola, otra llegue a apoyarla. Iremos a buscar los puntos como hicimos hoy con otro plan de juego Trinidad y Tobago lo conocemos y sabemos que darán todo y será un juego espectacular".