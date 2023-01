Nicole de Obaldía: Es efectivo el campamento por las canchas naturales

"Este campamento ha sido efectivo porque nos estamos adaptando a las canchas naturales y pendientes a las indicaciones del profe".

La jugadora manifestó sentirse en buenas condiciones y la posición en la que está entrenando con el profesor Nacho Quintana y el resto de las chicas.

"Físicamente me siento bien, poniendo todo de mi para poder quedar en el listado final, a parte de extrema, me ponen de carrilera y me siento mejor".

Nicole De Obaldía quiere estar en la lista de 23 jugadoras, pero primero debe convencer al cuerpo técnico de lo que tiene.

"En el 2022 me sentí mejor, sumé muchos minutos con mi club y fui llamada a la selección, para quedar en la lista debo seguir esforzándome y dar todo de mi".