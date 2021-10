"No es lo mismo jugar con Estados Unidos, que con equipos en Israel", Eduardo Guerrero

Para el jugador del Maccabi Tel Aviv en Israel, en la selección hay un gran competencia en el camerino, pero una competencia sana que los obliga a sacar la mejor versión de cada uno.

"Toca seguir trabajando y esforzándome más, es importante que hay competencia, pero una competencia sana porque todos queremos ir al mundial", comentó Eduardo Guerrero.

Sobre su rendimiento, el ex jugador del desaparecido Chorrillo FC dijo que se está adaptando al tema selección nacional y aunque no ha sido sencillo a recibido el apoyo de Thomas Christiansen.

"Jugar con mi club, no es igual que jugar con Panamá, acá hay mas roces, ritmo complicado de coger, pero me sentí bien, feliz con la oportunidad y a seguir. Hablo muchas veces con el profe, porque no es lo mismo jugar con Estados Unidos que con equipos de primera división en Israel, pero el me dice que con calma que de a poco voy a mejorar", agregó.

Para el próximo duelo ante Canadá, Eduardo Guerrero indicó que están enfocados en ellos y esperan poder sumar los puntos necesarios en territorio rival.

"Si nos preocupamos con los otros resultados, pero estamos enfocados es en nosotros, el próximo encuentro es una final más", concluyó.