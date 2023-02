Panamá Femenina: "Cuando juego al fútbol me olvido de los problemas", Deysiré Salazar 

El 4 mayo del 2004 no fue una fecha más para Panamá. Ese día, en Río Alejandro, Provincia de Colón, nació Deysiré Salazar Biscaino, actual jugadora de Panamá Femenina . Aunque en aquel entonces no se sabía quién terminaría siendo, el correr del tiempo fue empezando a dar algunas señales de que el fútbol ocuparía un espacio muy importante en su vida.

LA HIJA QUE LE ENSEÑÓ A SU MADRE

Amayansi Biscaino es la mamá de Deysiré y cuenta más detalles sobre cómo fueron sus inicios: “De niña era muy inquieta y tenía una sola meta, a pesar de que yo no estaba muy de acuerdo. Aún era muy chiquita y yo la iba a buscar al cuadro, la traía a la casa toda mojadita, la regañaba y la castigaba”. Pero la número 6 de la Selección Mayor Femenina tenía bien claro que jugar al fútbol era lo que más le importaba en la vida: “Ustedes van a ver que yo voy a ser futbolista”, le repetía a su familia una y otra vez. “Hoy me siento muy contenta de verla jugar. Fue perseverante y con ello me supo enseñar que lo que quería lo iba a lograr. Y lo más importante es que nunca descuidó el estudio”, finaliza comentando su madre demostrando un tremendo orgullo por su hija futbolista.

También Deysiré habla sobre sus padres: “Las personas especiales en mi vida deportiva son mi mamá, Amayansi, y mi padre Rodolfo, que son quienes me apoyan en mi carrera futbolística. Y las personas más importantes son, Dios primeramente y luego mi familia, porque son ellos los que día a día me aconsejan y me empujan para no rendirme en este proceso. Ellos me dan las fuerzas para salir adelante”.

EL FÚTBOL: MI LIBERTAD

“Cuando juego al fútbol me siento como pez en el agua, soy libre, me olvido de todos los problemas. Soy feliz”, decía Deysiré Salazar en una entrevista en el 2021. Y en aquel entonces ya tenía claro lo que significaba jugar para la selección: “Es un orgullo y una responsabilidad muy grande”.

PANAMÁ ES UNA TIERRA BENDECIDA

Al hablar de su país, Deysiré demuestra sus conocimientos sobre geografía, lo que confirma lo dicho por su madre: a pesar de querer jugar todo el tiempo al fútbol, nunca descuidó los estudios: “Panamá para mí es una tierra bendecida por Dios, por sus mares, costas, tierras y por la posición donde se encuentra”.

EL SUEÑO MUNDIALISTA, POR DEYSIRÉ SALAZAR

“Estar aquí en Nueva Zelanda junto a mis 22 compañeras es una alegría que va acompañada de un sueño al que quiero hacer realidad: clasificar al Mundial”.

“Nos hemos preparado al máximo para poder rendir físicamente en la cancha. Hemos tenido una preparación como nunca antes vista. Estamos muy enfocadas en ir al Mundial”.

“Claro que sí me imagino clasificando al Mundial y haciendo que mi sueño se convierta en realidad”.

OBJETIVOS CLAROS: MUNDIAL, JUGAR EN ESPAÑA Y SER UN BUEN EJEMPLO

“MI objetivo como futbolista es clasificar al Mundial, ir a jugar a la primera división de España y que las niñas que vienen subiendo puedan tomar mi carrera como un buen ejemplo”. Deysiré Salazar está lista para afrontar la semana más importante de la historia de la Selección Nacional, en la cual es muy probable que ella sea pieza fundamental como lo ha sido en los últimos años.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut: 3 agosto 2019 – Perú 1-1 Panamá – Panamericanos de Lima, Perú

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 6 partidos oficiales (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 10 partidos amistosos (de 13)

Goles: 1 gol vs Rep. Dominicana – Amistoso Internacional – 10 julio 2021 – Estadio Rod Carew

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 16 partidos jugados

https://twitter.com/fepafut/status/1624945093634584577 “CUANDO JUEGO AL FÚTBOL SOY LIBRE”



Deysiré Salazar tiene solo 18 años. Sin embargo, en cada partido sorprende a propios y extraños con su gran nivel.



Su objetivo es uno: clasificar a la @FIFAWWC.



Más sobre la 6 de #PanamáMayor https://t.co/8MVn3oYBVg.#UnidasPorUnSueño pic.twitter.com/DRfy6onDEn — FEPAFUT (@fepafut) February 13, 2023

FUENTE: FEPAFUT