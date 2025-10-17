Marea Roja Marea Roja -  17 de octubre de 2025 - 15:20

Panamá Femenina enfrentará a Perú en partido amistoso

El partido entre Panamá Femenina y Perú se llevará a cabo en la ciudad de Chincha, Perú, en el Estadio Félix Castillo Tardío.

FOTO: FPF

La Selección Mayor de Panamá Femenina disputará, en la próxima Fecha FIFA, un partido amistoso ante su similar de Perú, en condición de visitante.

El encuentro se disputará el martes 28 de octubre en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha, a las 4:00 p.m.

Este será el quinto amistoso internacional de Panamá Femenina en este 2025, después de los encuentros vs Bolivia y Australia.

Recordar, que las dirigidas por la DT Toña Is vencieron a Bolivia 2-1 y 5-0 en el Rommel Fernández, el 29 de mayo y 2 de junio.

Después, el 5 de julio vencieron a Australia 1-0, mientras que el 8 de julio, cayeron 3-2.

Este amistoso servirá de preparación para el equipo de cara a la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 con miras a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Panamá quedó ubicado en el Grupo E como cabeza de serie junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba.

El elenco nacional debutará el domingo 30 de noviembre como visitante frente a la selección femenina de Curazao.

Su segundo partido será el miércoles 4 de marzo del 2026 también de visita frente a San Cristóbal y Nieves.

Luego su tercer partido será en casa el jueves 9 de abril de 2026 ante Aruba y cierra la fase de grupos jugando también en casa el viernes 17 de abril enfrentándose a la selección femenina de Cuba.

Partido amistoso de Panamá Femenina

Martes 28 de octubre – Perú vs Panamá – 4:00 p.m. – Estadio Félix Castillo Tardío

FUENTE: FPF

