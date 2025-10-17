Panamá Femenina enfrentará a Perú en partido amistoso

La Selección Mayor de Panamá Femenina disputará, en la próxima Fecha FIFA, un partido amistoso ante su similar de Perú, en condición de visitante.
Este será el quinto amistoso internacional de Panamá Femenina en este 2025, después de los encuentros vs Bolivia y Australia.
Recordar, que las dirigidas por la DT Toña Is vencieron a Bolivia 2-1 y 5-0 en el Rommel Fernández, el 29 de mayo y 2 de junio.
Después, el 5 de julio vencieron a Australia 1-0, mientras que el 8 de julio, cayeron 3-2.
Este amistoso servirá de preparación para el equipo de cara a la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 con miras a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Panamá quedó ubicado en el Grupo E como cabeza de serie junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba.
El elenco nacional debutará el domingo 30 de noviembre como visitante frente a la selección femenina de Curazao.
Su segundo partido será el miércoles 4 de marzo del 2026 también de visita frente a San Cristóbal y Nieves.
Luego su tercer partido será en casa el jueves 9 de abril de 2026 ante Aruba y cierra la fase de grupos jugando también en casa el viernes 17 de abril enfrentándose a la selección femenina de Cuba.
Partido amistoso de Panamá Femenina
Martes 28 de octubre – Perú vs Panamá – 4:00 p.m. – Estadio Félix Castillo Tardío
FUENTE: FPF