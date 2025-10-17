Panamá Femenina enfrentará a Perú en partido amistoso

La Selección Mayor de Panamá Femenina disputará, en la próxima Fecha FIFA, un partido amistoso ante su similar de Perú , en condición de visitante.

El encuentro se disputará el martes 28 de octubre en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha, a las 4:00 p.m.

¡AMISTOSO INTERNACIONAL! La Selección Mayor Femenina de Panamá disputará un encuentro amistoso ante su similar de Perú el próximo 28 de octubre. El partido se disputará a las 4pm en el Félix Castillo Tardío https://t.co/oGpWvWLFUt #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/Ub6QpsOQAP

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Este será el quinto amistoso internacional de Panamá Femenina en este 2025, después de los encuentros vs Bolivia y Australia.

Recordar, que las dirigidas por la DT Toña Is vencieron a Bolivia 2-1 y 5-0 en el Rommel Fernández, el 29 de mayo y 2 de junio.

Después, el 5 de julio vencieron a Australia 1-0, mientras que el 8 de julio, cayeron 3-2.

Este amistoso servirá de preparación para el equipo de cara a la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 con miras a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Panamá quedó ubicado en el Grupo E como cabeza de serie junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba.

El elenco nacional debutará el domingo 30 de noviembre como visitante frente a la selección femenina de Curazao.

Su segundo partido será el miércoles 4 de marzo del 2026 también de visita frente a San Cristóbal y Nieves.

Luego su tercer partido será en casa el jueves 9 de abril de 2026 ante Aruba y cierra la fase de grupos jugando también en casa el viernes 17 de abril enfrentándose a la selección femenina de Cuba.

Partido amistoso de Panamá Femenina

Martes 28 de octubre – Perú vs Panamá – 4:00 p.m. – Estadio Félix Castillo Tardío

FUENTE: FPF