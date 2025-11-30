Panamá Femenina golea a Curazao para iniciar con buen pie las Eliminatorias CONCACAF W

La Selección de Panamá Femenina inició con buen pie las Eliminatorias CONCACAF W goleando de visita a Curazao con un marcador de 6-1.
En la segunda parte Riley Tanner asistió de cabeza para Katherin Parris que anticipó para anotar el segundo tanto.
Ericka Araúz entró de cambio y mejoró la ofensiva panameña luego de un remate cruzado que pegó en el poste e ingresó y luego de una escapada por derecha, recortó para su izquierda para notar un golazo.
El quinto tanto llegó luego que Riley tiró un tiro libre, la portera la dejó suelta y apareció Hilary Jaén que llegó para empujar el balón.
Riley Tanner cerró la cuenta luego de anotar de cabeza tras un centro de Araúz desde la banda derecha.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá Femenina?
Panamá volverá a jugar el 2 de marzo ante San Cristóbal y Nieves que viene de caer ante Aruba 2-1.