Panamá Femenina golea a Curazao para iniciar con buen pie las Eliminatorias CONCACAF W

La Selección de Panamá Femenina inició con buen pie las Eliminatorias CONCACAF W goleando de visita a Curazao con un marcador de 6-1.

Karla Riley inició el partido anotando a los cuatro minutos luego de una asistencia de Katherine Castillo. Las dirigidas por Toña Is se fueron con este marcador hasta el medio tiempo.

En la segunda parte Riley Tanner asistió de cabeza para Katherin Parris que anticipó para anotar el segundo tanto.

Ericka Araúz entró de cambio y mejoró la ofensiva panameña luego de un remate cruzado que pegó en el poste e ingresó y luego de una escapada por derecha, recortó para su izquierda para notar un golazo.

El quinto tanto llegó luego que Riley tiró un tiro libre, la portera la dejó suelta y apareció Hilary Jaén que llegó para empujar el balón.

Riley Tanner cerró la cuenta luego de anotar de cabeza tras un centro de Araúz desde la banda derecha.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá Femenina?

Panamá volverá a jugar el 2 de marzo ante San Cristóbal y Nieves que viene de caer ante Aruba 2-1.