Panamá Femenina iniciará trabajos de microciclo con la mirada puesta en la Clasificatoria

Luego del amistoso en Perú ante la selección local, con victoria contundente por 3-0, la Selección Mayor de Panamá Femenina empieza a pensar exclusivamente en su debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 que clasificará al Campeonato W 2026.
Teniendo en cuenta el compromiso de la LFF que tendrán este domingo, las jugadoras de Umecit FC se reportarán a los entrenos a partir del día lunes.
Panamá debutará en la Clasificatoria Concacaf W el 30 de noviembre, de visitante, ante Curazao, mientras que su siguiente partido será en marzo ante San Cristóbal y Nieves, también de visitante. Los últimos dos juegos serán de local en el mes de abril, ante Aruba y Cuba.
ENTRENAMIENTOS
DOMINGO 9 NOV: 8-10am COS Sports Plaza – Cerrado a medios
LUNES 10 NOV: 8:30-10:30am Yappy Park – Entrevista con DT y una jugadora a las 8am y 15min abierto a medios
MARTES 11 NOV: 8:30-10:30am Yappy Park – Cerrado a medios
CONVOCADAS - PANAMÁ FEMENINA
PORTERAS
YENITH BAILEY Santa Fe FC
FARISSA CÓRDOBA Umecit FC
DEFENSAS
ARLÉN HERNÁNDEZ Santa Fe FC
KARLA OVALLE Chorrillo FC
MICKEYLIS GUTIÉRREZ Santa Fe FC
SARA NIETO Inter Panama CF
IZAURA TRYHANE Inter Panama CF
DELANY JURADO Inter Panama CF
REBECA ESPINOSA Umecit FC
KATHERINE GONZÁLEZ Umecit FC
VOLANTES
DELINETH RIVERA Chorrillo FC
KAYRA PÉREZ Chorrillo FC
DEYSIRÉ SALAZAR Chorrillo FC
ERICKA ARAÚZ Rayadas de Chiriquí
DANYELIS COLPAS Umecit FC
IVIS UBARTE Inter Panama CF
DELANTERAS
ANALÍA AROSEMENA Umecit FC
SHAYARI CAMARENA Chorrillo FC
KARLA RILEY Santa Fe FC
FUENTE: FPF