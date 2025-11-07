Panamá Femenina iniciará trabajos de microciclo con la mirada puesta en la Clasificatoria

Luego del amistoso en Perú ante la selección local, con victoria contundente por 3-0 , la Selección Mayor de Panamá Femenina empieza a pensar exclusivamente en su debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 que clasificará al Campeonato W 2026.

Las dirigidas por la DT, Toña Is , realizarán un microciclo del domingo 9 al martes 11 de noviembre, en donde se contará con jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) que actualmente se encuentran disputando el Torneo Clausura 2025.

Teniendo en cuenta el compromiso de la LFF que tendrán este domingo, las jugadoras de Umecit FC se reportarán a los entrenos a partir del día lunes.

Panamá debutará en la Clasificatoria Concacaf W el 30 de noviembre, de visitante, ante Curazao, mientras que su siguiente partido será en marzo ante San Cristóbal y Nieves, también de visitante. Los últimos dos juegos serán de local en el mes de abril, ante Aruba y Cuba.

ENTRENAMIENTOS

DOMINGO 9 NOV: 8-10am COS Sports Plaza – Cerrado a medios

LUNES 10 NOV: 8:30-10:30am Yappy Park – Entrevista con DT y una jugadora a las 8am y 15min abierto a medios

MARTES 11 NOV: 8:30-10:30am Yappy Park – Cerrado a medios

CONVOCADAS - PANAMÁ FEMENINA

PORTERAS

YENITH BAILEY Santa Fe FC

FARISSA CÓRDOBA Umecit FC

DEFENSAS

ARLÉN HERNÁNDEZ Santa Fe FC

KARLA OVALLE Chorrillo FC

MICKEYLIS GUTIÉRREZ Santa Fe FC

SARA NIETO Inter Panama CF

IZAURA TRYHANE Inter Panama CF

DELANY JURADO Inter Panama CF

REBECA ESPINOSA Umecit FC

KATHERINE GONZÁLEZ Umecit FC

VOLANTES

DELINETH RIVERA Chorrillo FC

KAYRA PÉREZ Chorrillo FC

DEYSIRÉ SALAZAR Chorrillo FC

ERICKA ARAÚZ Rayadas de Chiriquí

DANYELIS COLPAS Umecit FC

IVIS UBARTE Inter Panama CF

DELANTERAS

ANALÍA AROSEMENA Umecit FC

SHAYARI CAMARENA Chorrillo FC

KARLA RILEY Santa Fe FC

FUENTE: FPF