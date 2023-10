Panamá Femenina: Marta Cox ya se unió a la convocatoria

Con la llegada de Marta Cox, se va completando el cuadro de 23 jugadoras convocadas por Ignacio Nacho Quintana para este partido ante Jamaica que será en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

La selección de Panamá Femenina tiene previsto viajar a la provincia de Coclé este domingo 22 de octubre, en agenda está contemplado un entreno a puertas cerradas en el Estadio Virgilio Tejeira.

Kenia Rangel: "Vengo a aportarle al grupo"

Una de las novedades en la convocatoria de Nacho Quintana es la jugadora Kenia Rangel, quien fue la encargada de conversar con los medios este sábado.

Kenia Rangel, del Alajuelense de Costa Rica, no ocultó su emoción por estar de regreso con la selección. "Al momento en que me dijeron que iba a ir convocada hubo muchos sentimientos encontrados... no sabía si ponerme feliz y llorar... y le damos gracias a Dios que estoy aquí nuevamente y vengo a aportarle al grupo", dijo la jugadora.