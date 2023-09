Panamá Femenina: "Se supo sufrir", Nacho Quintana

Panamá Femenina de menos a más

Nacho Quintana indicó que no fue la mejor versión panameña en los primeros 20 minutos, algo que anticipaban porque el rival si anotaba un gol jugaría con el resultado a su favor como encerrar el equipo. "Había que aguantar, tal vez no de esa forma, sufrimos demasiado, sufrimos en momentos que no teníamos que sufrir y poco a poco fuimos encontrando los espacios gracias a un buen partido que tuvieron jugadoras como Emily (Cedeño) Riley (Tanner), jugadoras que te ayudan a hacer ese campo más ancho. Se supo sufrir y sigue demostrando Panamá que estamos para grandes cosas".

Trabajo de Farissa Córdoba

Nacho Quintana resaltó el trabajo de Farissa, de quien recordó los altibajos que ha tenido la portera en su carrera. "Le ha tocado tragar veneno por muchos momentos a nivel social y hoy va a tomar esa confianza y decir que tenemos una portera que va a pelear esa titularidad con Yenith (Bailey).

Ana Quintero

Sobre Quintero, una de las sopresas en el once, Quintana señaló que "El partido que hizo, todas las jugadas que generó desde su posición, es una jugadora joven pero que se adaptó a lo que nosotros buscabamos de una centro delantera.

También destacó el gol de Carmen Montenegro y sobre ella resaltó su capacidad de superación tras haber sufrido un tiempo atrás una dura lesión.